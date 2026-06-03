Шок в ефира! Къде отиват Георги Тошев и Цънцарова

Георги Тошев, който бе дългогодишен кадър на Би Ти Ви, хвърли оставката си преди година, защото не искаше да работи в една медия с Венета Райкова. Знаем, че тогава тя беше привикана като водеща на „Преди обед“, но успя да запази мястото си само един месец, после й показаха червен картон.

Въпреки това Тошев не се върна обратно, а предпочете да се изявява като независим журналист и да работи над свои собствени проекти. Е, днес бомбата избухна и стана ясно, че му е предложен крайно апетитен пост – програмен директор на БНТ.

Кандидатурата му е издигната лично от новия шеф на телевизията майка – Милена Милотинова и макар да не го е обявил все още, Тошев гарантирано ще приеме.

Говори се, че той смята да направи промени в програмното съдържание на медията, както и да привика в редиците й уволнената от Би Ти Ви Мария Цънцарова като я постави в пряка конкуренция с колежката й Лора Крумова по Нова телевизия.

Предаването на Цънцарова ще се излъчва всяка неделя следобед и ще бъде обзорно на новините през седмицата, пише Ко4.бг.

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