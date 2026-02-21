Обрат в БНТ. Рокада на върха
Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор
Дразнещи слухове развалиха настроението му
Серия изненади готви националната телевизия през лятото
Водещият на "Денят започна" обяви важна мисия
Рокади в "Последният печели", идва Камен Воденичаров
Шоу между екранните партньори
Тя ще се появи в края на токшоуто довечера, а от 8 февруари става негово лице през пролетния сезон