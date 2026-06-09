БНТ взе решение за Георги Тошев?

Популярният журналист и автор на документални книги Георги Тошев, който години наред беше едно от емблематичните лица на Би Ти Ви, ще бъде назначен за нов програмен директор на Българската национална телевизия (БНТ). Кандидатурата му за ключовата позиция в обществената медия вече е одобрена и предстои да бъде гласувана от Управителния съвет на телевизията.

Информацията за сериозната рокада в държавната телевизия бе предоставена от сайта Lupa.bg, позовавайки се на няколко независими свои източника. Назначението на известния журналист е одобрено от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която лично е отправила поканата към него. Въпреки че в Управителния съвет се е усетило известно напрежение около неговата кандидатура и някои от членовете са били категорично против, по всяка вероятност Тошев ще поеме поста.

План за програмни промени

Журналистът вече около седмица разработва своя мащабен план за бъдещето на националната медия. Намеренията на Георги Тошев включват ключови промени в сегашното програмно съдържание на телевизията, както и привличането на доказани и популярни имена от българския ефир в редиците на БНТ. Самият той споделя, че целта му е да се опита да наложи златните стандарти на световната медия Би Би Си в ефира на обществената телевизия, като за целта планира да обяви конкурси за нови външни и вътрешни продукции.

Покана към емблематични журналисти в ефира

В медийните среди се твърди, че едно от първите нови попълнения в държавната телевизия ще бъде журналистката Мария Цънцарова, която е близка приятелка на Тошев от години. Бъдещият програмен директор вече е обещал на своята колежка, че ще получи собствено обзорно предаване. То е планирано да се излъчва всяка неделя следобед, като по този начин ще влезе в директна конкуренция с утвърдените формати "120 минути" по Би Ти Ви и "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия.

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