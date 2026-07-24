НОИ извади скрития списък. Къде са капаните

Националният осигурителен институт (НОИ) публикува пълния списък с изискуеми документи за пенсиониране, изненадвайки мнозина с точните разпоредби, необходими за отпускане на парите за старини. Пълният списък с документи е достъпен на сайта на НОИ.

Какви са капаните в документите?

Строги времеви рамки, включително ключов двумесечен прозорец за подаване на заявление УП-1, определят началото на пенсионните плащания. Задължителният пакет документи изисква представяне на трудови и осигурителни книжки, както и образци за удостоверяване на осигурителен стаж и доход.

Защо се стигна дотук?

През последните години изискванията за пенсиониране в България постоянно се затягат. Към 2026 г. за редовно пенсиониране жените трябва да са навършили 62 години и 6 месеца с 36 години и 10 месеца стаж. Мъжете се пенсионират на 64 години и 9 месеца с 39 години и 10 месеца стаж. Пълните правила за стажа и възрастта вижте на сайта на Министерство на труда и социалната политика.

Поради дигитализацията и редица реформи, НОИ изисква изключителна точност при доказването на стаж преди 2000 г., тъй като липсата на данни в електронния регистър принуждава гражданите да издирват стари хартиени документи (УП-2 и УП-3) от фалирали предприятия.