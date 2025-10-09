Голяма новина от НОИ за онлайн услугите
Предвижда се до края на годината ползваните досега електронни услуги поетапно да бъдат изведени от е...
Предвижда се до края на годината ползваните досега електронни услуги поетапно да бъдат изведени от е...
В коя сграда на института е станал инцидентът
Парламентът избра ръководство на поредния ключов държавен орган
От 1 юни трудовите книжки вече ще са в електронен вид, но...
Започна записването за санаториуми за рехабилитация
Важно е да се отбележи, че НОИ изплаща обезщетение само за работните дни от годината
Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст достигна 909 лева