Синоптик с предупреждение за 4 и 7 януари

Синоптикът Петър Янков предупреди, че след краткото затопляне в следващите часове, времето отново ще се влоши след 4 януари. Очакват се валежи от дъжд и сняг, предимно в южните райони на страната, а от пети януари започва по-продължителна валежна обстановка със застудяване.

"Тази продължителна обстановка започва с така наречената линия на неустойчивост, когато топлите въздушни маси от юг се срещат с по-хладни въздушни маси от север. Това води до усилване на валежите точно над България и Гърция, като впоследствие ще се активизира и средиземноморски циклон", поясни Янков за Bulgaria ON AIR.

Пътуващите в следващите дни трябва да бъдат особено внимателни. По думите на Янков, в петък пътните настилки ще бъдат мокри, а в планинските райони има условия за заледявания и хлъзгави участъци.

В ски курортите условията остават много добри. В Пирин снежната покривка е значителна, на места достига около метър, като пистите са добре подготвени и с допълнителен изкуствен сняг.

След 4 януари се очаква ново натрупване на сняг и в другите курорти. Янков предупреди и за повишена лавинна опасност след 7 януари, когато мокрият и тежък сняг ще създаде сериозни предпоставки за лавини.

В по-дългосрочен план, според прогнозата на синоптика, в края на първата десетдневка на януари условията за зимни спортове ще бъдат отлични, с много сняг и ниски температури.

Очаква се по-хладно време и слаби снеговалежи в западната част на страната, а към края на месеца – нов период с по-сериозни застудявания и обилни валежи от сняг, типични за януари.

