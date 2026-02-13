Три дни топло време, но големият обрат вече се задава

Страната осъмва под плътна облачност и на много места с мъгли. Валежите започват от юг и постепенно ще обхванат по-голямата част от територията, като в южните райони ще бъдат значителни по количество. В югоизточните части се очаква и гръмотевична дейност. Температурите ще останат между 5° и 10°, около 7° в София.

Южна България под най-силен дъжд

Валежите ще са най-интензивни в южните райони, където количествата ще бъдат значителни. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а в източните райони - от север. Атмосферата ще остане нестабилна през целия ден.

Планините - дъжд в ниското, сняг по върховете

В планините ще бъде облачно, като в ниските части ще вали дъжд, а над 1500-1600 метра - сняг. Значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от север-североизток. Температурите ще достигнат около 4° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра.

Дъжд и по Черноморието

По крайбрежието облачността ще бъде плътна, като валежите ще започнат от юг и до вечерта ще обхванат и северното крайбрежие. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°, морската вода е 5°-7°, а вълнението - 2-3 бала.

Уикенд със затишие, после нова вълна валежи

През почивните дни ще остане сравнително топло с положителни минимални температури и максимални между 12° и 17°. В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но следобед от запад отново ще започне да вали. През нощта срещу неделя дъждът ще обхване цялата страна и ще продължи и в неделя, с вероятност за значителни количества в Южна България и източните райони.

Студен фронт и рязко застудяване

В неделя вятърът ще се усили, особено в Източна България и районите близо до северните планински склонове. По-късно ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. В началото на новата седмица застудяването ще се задълбочи.

В понеделник валежите временно ще отслабнат, но впоследствие отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони. Във вторник сняг ще вали в цялата страна и ще се образува снежна покривка. Температурите ще се понижат значително - между минус 2° и 3°.

Слънце след снежната вълна

В сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и на много места ще намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще се ориентира от запад и дневните температури ще се повишат. В четвъртък ще има слънчеви часове и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще бъде малка, а с южен вятър ще започне бързо затопляне.

