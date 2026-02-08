Времето пощурява: От минус 5 до плюс 15 градуса, очаква се и...

В началото на новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток, което ще доведе до нахлуването на по-студен въздух над страната. Облачността в понеделник ще бъде значителна, като валежи се очакват на много места из страната. В Северна България и високите полета валежите ще са предимно от сняг, докато в Южна България ще вали дъжд.

Температурите ще се понижат осезаемо и във вторник, минималните ще са между минус 5°С и 1°С, а максималните – между 0°С и 3°С, с малко по-високи стойности в крайните южни райони - до 4°С-5°С.

Във вторник времето ще се задържа предимно облачно и валежи не се очакват.

В сряда вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от юг. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее, но по-късно през деня над югозападните райони отново ще се увеличи, като на места там ще превали дъжд. Дневните температури ще започнат бавно да се повишават.

В четвъртък времето ще остане предимно облачно. След обяд от юг валежите ще се активизират, а през нощта срещу петък ще обхванат цялата страна. Валежите ще продължат и в петък, когато има повишена вероятност за значителни количества. Вятърът ще бъде с южна компонента и ще се запази сравнително топло за периода – минималните температури ще са между 2° и 7°, а максималните ще достигат 10°–15°.

През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад, валежите ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва. В събота ще има и слънчеви часове, но следобед от запад ще започне ново увеличение на облачността, засега без валежи. Температурите ще се задържат без съществена промяна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com