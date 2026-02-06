Дъжд и сняг през уикенда, ново застудяване през новата седмица

До края на седмицата времето ще е по-често облачно, но пък валежите ще са по-слаби и на по-малко места, днес специално главно в Западна България. В северозападните райони остават условията за поледици. В Северна България температурите ще са между 3° и 8°, в Южна – от 8° до 13°, в София - около 9°.

През нощта все още ще вали в Западна България. Ще бъде почти тихо, с положителни минимални температури утре – между 1° и 6°, в София – около 4°. Дневните ще се повишат, но ще останат в широк диапазон – максималните в Северна България ще са между 5° и 10°, в Южна – от 11° до 14°, а в крайните югозападни райони - до 17°. Диагнозата за София е 10°-11°. Ще остане облачно, но само на отделни места в Западна и в Централна България слабо ще превали дъжд.

По Черноморието облачността ще е съществена. Вятърът ще е западен - слаб до умерен. Максималните температури ще са от 9° до 12°. Вълнението на морето ще се усили до 2-3 бала.

Валежи се очакват и в планините. Границата между дъжд и сняг продължава да се понижава и утре ще е на около 1500-1600 метра. Освен за валежите, се очаква много ветровито време, със силен вятър с посока от запад-северозапад.

И в неделя ще превалява дъжд, но слабо и само на отделни места. Ще бъде все още топло за периода, но ще започне и застудяване, което ще продължи и в началото на новата седмица. Ще се развие нова валежна обстановка, вече по-сериозна, като в Северна България дъждът ще преминава в сняг. В планините и по планинските проходи се очакват снежни виелици и навявания.

Във вторник минималните температури ще са предимно между минус 4° и 1°, а максималните – най-вече от 2° до 7°. Валежите значително ще намалеят, а с обръщане на вятъра от югоизток ще започне ново затопляне. В сряда вероятността за валежи е малка, ще има сутрешни мъгли, но и слънчеви часове през деня.

