Протести срещу съда и държавата след смъртта на пътя край Телиш

Два протеста във Велико Търново и Сандански извадиха на повърхността дълбокото обществено напрежение след смъртта на д-р Цветан Костадинов – анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг, загинал при тежка катастрофа край Телиш. Поводът е решението на Окръжния съд в Плевен да пусне под парична гаранция от 8000 евро шофьора на тира Димитър Димитров – решение, което за едни е скандално, а за други – единствено справедливо.

Днес Апелативният съд във Велико Търново разглежда протеста срещу мярката за неотклонение, а близки, лекари и граждани излязоха с искане за по-тежка отговорност. Сред протестиращите е и бащата на Сияна – момичето, загинало на същия пътен участък, превърнал се в символ на безнаказаност и системни пропуски в поддръжката на пътищата. Посланието е ясно – човешкият живот не може да струва 8000 евро.

В Сандански обаче протестът има друг тон. Там хората настояват не за наказание на всяка цена, а за справедливост и за обвинения шофьор. Според тях катастрофата е резултат от „черен лед“ и лоша пътна инфраструктура, а не от безразсъдство. Протестиращите насочват гнева си към АПИ, като заявяват, че е недопустимо един човек да бъде превърнат в изкупителна жертва за чужди грешки.

„Не можем да наричаме някого убиец, преди да са излезли експертизите“, казват участници в протеста, които подчертават, че шофьорът е тръгнал да изкарва прехраната си и не е търсил трагедия. По думите им всеки, който се е качвал зад волана през зимата, знае колко фатален може да бъде един заледен участък.

Двете гледни точки се сблъскват остро – между болката на близките на загиналия лекар и страха да не бъде съсипан животът на човек, който може да се окаже невинен. Общото между тях е едно: недоверието в институциите и усещането, че истинските виновници – лошите пътища, липсата на контрол и превенция – отново остават в сянка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com