Нова трагедия на пътя! Шофьор изгуби контрол и...

58-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа тази сутрин на главен път I-3 в района на село Телиш. Инцидентът е станал на заледен участък, като сблъсъкът е бил челен и с изключителна сила, съобщиха от ОДМВР в Плевен.

Тежкотоварен автомобил с влекач, управляван от 46-годишен мъж и движещ се в посока София, е изгубил контрол заради заледяването. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и е ударило челно лек автомобил. След удара колата е била влачена на метри от мястото на сблъсъка, а водачът ѝ е загинал на място.

Сигналът за катастрофата е подаден в 07:35 часа. На място незабавно са изпратени екипи на Районното управление в Червен бряг, „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Червен бряг.

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да не се допуснат нови инциденти. Към момента не се налага промяна в организацията на движение в участъка.

Тежката катастрофа е част от тревожната статистика на пътя. Само за изминалото денонощие при пътнотранспортни произшествия в страната са загинали трима души, а 18 са ранени. Общо 17 катастрофи с пострадали и жертви са регистрирани за последните 24 часа, сочат данните на МВР.

