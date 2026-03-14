Почина легендарен рок китарист

Напусна ни голям музикант от Уелс. Фил Кембъл е починал на 64-годишна възраст след дълго боледуване и последвала сложна операция.

Семейството на китариста публикува съобщение, в което съобщава, че музикантът е угаснал спокойно в съня си снощи в интензивното отделение на болницата.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на нашия обичан баща, Филип Антъни Кембъл, който почина тихо снощи след дълга и смела битка в интензивно отделение след сложна и тежка операция. Фил беше всеотдаен съпруг, прекрасен баща и горд и любящ дядо, наричан с обич „Бампи“. Той беше дълбоко обичан от всички, които го познаваха, и ще ни липсва безкрайно. Неговото наследство, музика и спомените, които създаде с толкова много хора, ще живеят вечно.“

Фил Кембъл идва в Motörhead през 1984 г. и става най-дълго свирилият в групата китарист, като остава в състава чак до смъртта на Леми Килмистър и разпускането на бандата през 2015 – повече от 30 години. С тях той издава 16 студийни албума и голям брой концертни записи и компилации.

Преди Motörhead, Кембъл свири в хеви метъл бандата от Уелс Persian Risk, която основава през 1979 г. още 18-годишен.

През 2016 Фил Кембъл, заедно с тримата си сина Тод, Дейн и Тайла създават Phil Campbell and the Bastard Sons и издават 4 албума и 2 миниалбума. Групата има и концерт в София през 2018 г. Motörhead са свирили два пъти у нас – през 2000 г. на стадион „Академик“ в София и през 2007 г. в Каварна.

