И Христо Стоичков запя "Bangaranga". България очаква Дара!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков изрази категоричната си подкрепа и възхищение от успеха на родната поп изпълнителка Дарина Йотова - DARA.

Българската поп звезда спечели безапелационно конкурса "Евровизия" във Виена с песента "Bangaranga".

Носителят на "Златната топка" не скри емоциите си от факта, че музиката на младата певица излиза далеч извън границите на страната.

В характерния си директен и експресивен стил, Камата подчерта колко е важно българските таланти да бъдат оценявани на световната сцена.

"DARA / Darina Yotova над всички! България над всички! Цял свят пее Бангаранга!!!", заяви категорично Христо Стоичков пред своите последователи.

Дара и нейният екип се прибират днес в България.

На летището във Виена, както и в самолета, емоциите продължават да кипят. Усмивки, прегръдки, знамена и едно общо пеене на Bangaranga огласят терминала часове след голямата победа.

Изморени, но щастливи, всички се прибират у дома с чувството, че са станали част от нещо историческо.

А песента, която покори Европа, звучи още по-силно точно там - между полетите, куфарите и аплодисментите.

България вече чака своите победители, предава БНТ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com