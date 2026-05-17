Министър обяви! Взеха решение за "Гражданска отговорност"

Правителството е готово с решение на кризата, свързана със застраховката "Гражданска отговорност". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за предаването „Неделя 150“ по БНР „Хоризонт“.

Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане, с подкрепата на Министерството на финансите, подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица.

В интервюто Пулев отбеляза още, че ускореното усвояване на европейските средства и насочването им към регионите и българската икономика е основен приоритет на правителството. Той подчерта, че по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) целта е в рамките на 3 месеца да бъдат спасени и активирани около 3 млрд. евро чрез ускорени реформи, административна оптимизация и по-добра координация между институциите.

Пулев поясни, че сред приоритетните политики са и мерките за ценова стабилност при горивата и храните. “По отношение на цените на горивата се подготвя пакет от 15 мерки за ограничаване на пазарни изкривявания и нелоялни практики, докато при цените на храните се предвиждат действия срещу спекулативни практики и пазарни аномалии при продуктите от първа необходимост”, посочи още той.

Той допълни, че се работи и по създаване на инвестиционно звено към Министерския съвет, което да функционира като единна координационна точка за стратегически инвестиции. То ще улеснява реализацията на икономически проекти чрез по-добра междуинституционална координация.



Вицепремиерът посочи още, че се предприемат реформи в инвестиционната политика, насочени към консолидиране на процесите, намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционните процедури в страната.

“Усилията на правителството са насочени към бързо изпълнение на реформите, стабилизиране на икономическата среда и максимално ефективно използване на европейските средства в полза на регионите, бизнеса и българските граждани”, каза още Пулев в интервюто.

Вицепремиерът поздрави Дара за победата на Евровизия, като я определи като историческа и добави, че в управленската програма на правителството се залага подкрепа на българските артисти и творчески индустрии.

