Проф. Аргирова успокои България: Няма опасност от хантавируса

Няма опасност от развитие на епидемия или пандемия от хантавирус. Това заяви вирусологът проф. Радка Аргирова в интервю за БНТ, коментирайки случая с открития вирус „Андес“ на круизния кораб „Хондиус“. По думите й този тип вирус е характерен основно за Южна Америка и не представлява заплаха за България.

„За нас той не е опасен. Съвсем категорично. Няма никаква опасност от развитие на никаква епидемия или пандемия, за което чувам напоследък. Просто става дума за малко повече познание върху един сравнително рядко срещан вирус. Но за нас той не е нито рядко, нито нечувано и невиждано явление“, заяви проф. Аргирова.

Тя уточни, че и в България съществуват разновидности на хантавирус, но те не са идентични със щама, за който се съобщава във връзка с круизния кораб. „У нас също има такъв вирус, но той не е от кораб и не е съвсем същият вид и щам, който беше разпространен като информация за въпросния круизен кораб. Няма от какво да се страхуваме. Вирусът живее само в гризачи - по-точно в мишки и някои плъхове“, обясни вирусологът.

Проф. Аргирова обърна специално внимание и на профилактиката, особено през пролетния сезон, когато много хора започват да почистват вили, мазета, гаражи и стари постройки. „Сега е пролетно време, когато хората много обичат да почистват помещения - например вили, стари гаражи, стари постройки, запуснати места. В такива случаи е добре да бъдат малко по-внимателни, защото не се знае какво може да се намери“, предупреди тя.

Вирусологът напомни и колко важни остават елементарните хигиенни навици, които могат да предпазят хората от редица вирусни заболявания през летния сезон. „Всички тези вируси имат една отличителна черта - разпространяват се главно по хранително-орален и фекален път. Това означава, че трябва да знаем да си мием ръцете, да мием плодовете и зеленчуците и да спазваме съответната хигиена. В такъв случай ще бъдем предпазени от тях“, подчерта проф. Радка Аргирова.

