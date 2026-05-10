Корабът на страха акостира край Тенерифе, започва мащабна евакуация

Круизният кораб “Хондиус”, на борда на който избухна огнище на хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, съобщиха световните агенции.

Плавателният съд ще остане на котва край пристанището, за да започне поетапна евакуация на пътниците и част от екипажа, след което ще продължи към Нидерландия, където корабът трябва да бъде дезинфекциран. Испанските власти обявиха, че никой от пътниците не проявява симптоми на заразяване, но всички ще бъдат тествани още на борда като предпазна мярка.

След проверките пасажерите ще бъдат прехвърляни с малки лодки до острова, а оттам ще бъдат транспортирани със затворени автобуси до основното летище, откъдето ще отпътуват със специално организирани полети към родните си страни. Евакуацията трябва да започне между 7:30 и 8:30 часа местно време, като първо ще бъдат изведени испанските граждани, а след това и останалите пътници, разделени по националности.

Според Европейската здравна агенция всички пътници на луксозния кораб се считат за високорискови контакти. Около 30 членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия.

“Хондиус” отплава към Испания в сряда от района на Кабо Верде, след като Световна здравна организация и Европейският съюз поискаха спешна евакуация след откриването на огнището.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна снощи в Тенерифе заедно с испанските министри на вътрешните работи и здравеопазването, за да координират операцията.

По данни на СЗО осем души са се разболели, като сред тях са и тримата починали - нидерландска двойка и германски гражданин. При шестима заразата е лабораторно потвърдена, а за още два случая има съмнения за инфекция.

