Сезонът на заразите започна, експерт бие тревога

С настъпването на топлите месеци рискът от сезонни инфекции отново нараства, предупреди пред Нова телевизия инфекционистът Трифон Вълков. По думите му към момента няма отчетен скок при кърлежо-преносимите заболявания, но това е въпрос на време с повишаването на температурите.

Паралелно се наблюдава тревожен ръст на случаите на морбили, а нови варианти на Ковид-19 продължават да се появяват. Специалистът подчерта, че комбинацията от тези фактори изисква повишено внимание.

Вълков обясни, че активността на кърлежите тепърва ще се увеличава и рискът от ухапвания ще расте. Най-важната защита остава внимателният оглед на тялото след разходки в паркове и планини, както и използването на репеленти и подходящо облекло. Той развенча разпространен мит, че кърлежът пада при къпане, като подчерта, че това не се случва.

Специалистът препоръча паразитът да се отстранява възможно най-бързо, дори в домашни условия. Забавянето увеличава риска от заразяване, особено при Лаймска болест, при която инфекцията може да се предаде след 15-20 часа. Не трябва да се използват мазни вещества, тъй като това може да доведе до връщане на заразени секрети в организма.

Сериозна тревога буди разпространението на морбили. По думите на Вълков причината не е в ваксината, а в пропуски в имунизационното покритие. Заболяването се предава лесно и може да доведе до тежки усложнения като пневмония, сепсис и неврологични увреждания.

По отношение на COVID-19 той отбеляза, че нови варианти продължават да се появяват, но засега няма данни за рязко влошаване на ситуацията. Въпреки това остава необходимостта от бдителност и спазване на основните здравни мерки.

