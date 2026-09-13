Кърлежи, комари и летни вируси дебнат след дъждовете
Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков предупреждава, че влагата намалява ефекта от пръскането и изисква нова обработка на зелените площи
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Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков предупреждава, че влагата намалява ефекта от пръскането и изисква нова обработка на зелените площи
Активни кърлежи, разпространение на морбили и нови варианти на вируси
Пътниците преминават през специални стелки за ограничаване на риска
COVID вече протича леко, новите щамове не носят паника
Лятно време разстройствата и диариите се предизвикват главно от бактерии
Последната седмица има един непотвърден случай на морбили
Симеон Матев отправи предупреждение
В момента има и много заболели от COVID-19 и други респираторни инфекции
По думите му морската вода по българското Черноморие в момента е много чиста
Има повишена заболеваемост, но няма някаква по-отежнена епидемична обстановка
Имаме 8 случая на морбили, притеснителното е, че 6 от тях са във Варненска област
Главният държавен здравен инспектор даде насоки и как да се предпазим от ухапване от кърлежи
Грипът не е за подценяване, каза експертът
Рязката смяна на температурите особено влияе на разпространението на инфекции
Гръцкото здравно министерство бие тревога
Рекорден брой огнища на вируса H5N1 тази година
Предупрефденията на проф. Кантарджиев
Много рядко ухапването от кърлеж води до заразяване
80% от човешкия имунитет е в храносмилателния тракт
Дъстин Хофман, Брад Пит, Уил Смит и Мила Йовович са сред най-смелите