Народната гняв иска главата на подсъдимия "сляп" кмет Коцев

Вълна от народно недоволство заля морската столица, след като десетки разгневени граждани обсадиха сградата на община Варна с едно-единствено категорично искане – незабавната оставка на кмета Благомир Коцев! Под мощния наслов „Варна заслужава повече“, градът избухна във втора мащабна протестна проява, предава Радио Варна. Администрацията е изправена до стената, а хората отказват да търпят повече управленското безхаберие.

Морската столица потъва в боклук и разруха

Гневът на събралите се пред общината граждани е напълно оправдан и насочен срещу тоталния колапс в града. Протестиращите скочиха срещу скандално лошото сметопочистване, което превръща Варна в бунище, и окаяното състояние на пътната инфраструктура, заприличала на бойно поле. Според недоволните варненци, местната администрация е напълно импотентна и не успява да се справи с най-елементарните си ежедневни задължения, обричайки града на разруха.

Удар срещу българските традиции

Скандалът придоби и личен характер, след като един от протестиращите изкара наяве абсурден административен натиск. Мъжът изрази огромното си разочарование от постоянните и целенасочени проверки, на които общинарите подлагат неговата родолюбива инициатива – неделното хоро до Слънчевия часовник в Морската градина. Вместо да подкрепя българските традиции, властта в града впряга целия си апарат, за да ги мачка и контролира.

„Сляп, глух и невинен“: Кой пази кмета?

Най-тежките обвинения обаче тепърва предстои да разтърсят кметския стол. Пред събралото се множество обидени граждани беше припомнено, че градоначалникът на Варна е подсъдим. Въпреки тежките съдебни облаци над главата си, Благомир Коцев демонстративно се прави на сляп, глух и невинен за проблемите на хората, докато градът буквално се разпада под носа му. Варненци обаче показаха, че няма да мълчат и са готови да стигнат докрай в битката за спасението на своя град.

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