Огнен ад. Две села и землищата им горят

Критична ситуация и огнена стихия застрашават сигурността на жителите в Югозападна България! Голям и изключително опасен пожар е избухнал край петричките села Кърналово и Михнево, потвърди пред БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

Огънят се разраства с плашеща скорост, като в момента поглъща огромни площи със сухи треви и храсти в района. Към мястото на бедствието веднага са насочени два противопожарни автомобила с екипи, както и специализиран екип от Аварийното звено към Община Петрич, които влизат в директна битка със стихията.

Ситуацията се усложнява драстично от силен вятър, който духа в района. По думите на шефа на пожарната, въздушните течения са сериозна предпоставка за изключително трудното и непредвидимо овладяване на огнения фронт.

Местните власти следят ситуацията под тревога, докато огнеборците се опитват да спрат разпространението на пламъците, преди да са достигнали населените места.

