Истината за вонята и токсичния облак над София. Експертите проговориха

Няма отчетени превишения на нормите за качество на въздуха в София след вчерашния пожар на площадката за третиране на отпадъци на фирма „Екобулпак“. Въпреки силната миризма на изгоряла пластмаса в столицата, показателите остават в безопасни граници.

Данни от измерванията

Отчетено е временно повишение на концентрацията на бензен между 9:00 и 12:00 часа в района на ж.к. „Люлин“. Това не представлява превишение, тъй като нормата се изчислява на средногодишна база, а след 16:00 часа стойностите са спаднали драстично.

Концентрациите на озон, въглероден оксид, азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици са изцяло под нормите в автоматичните станции.

Причина за инцидента

Пожарът избухна на 1 юли 2026 г. При инцидента няма пострадали лица. Като предполагаема причина от дружеството посочват изхвърлени батерии или флакони сред отпадъците.

РИОСВ – София продължава непрекъснатото следене на качеството на атмосферния въздух в реално време.

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