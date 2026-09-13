Струма почерня край Кюстендил: Мъртва риба притесни хората
Граждани публикуваха снимки на скобар, мряна и клен, а институциите проверяват случая
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Граждани публикуваха снимки на скобар, мряна и клен, а институциите проверяват случая
Оставила щети за хиляди левове
Какво всъщност дишаме след огнения ад?
От "Люлин" до центъра на столицата се оплакват
Експертите предупреждават: растението е силно инвазивно и може да нанесе сериозни щети на местната екосистема
На концесионера на замърсените морски плажове са дадени предписания за почистване
До тук проверката е установила, че колекторът се използва от още 25 фирми
Една от най-големите български централи , ще стои затворена неопределено време
РИОСВ – Стара Загора е издала предписания на ТЕЦ „Брикел” - Гълъбово да отстрани съхраняваните горива на площадката на топлоцентралата, които не са ра...
Регионалната инспекция по околната среда и водите ще стартира административно-наказателна процедура срещу ТЕЦ "Брикел" заради допуснатото запрашаване...
25 килограма мурсалски чай (Sideritis scardica) конфискуваха експертите на РИОСВ – Благоевград при проверка по сигнал за незаконно събиране на лечебно...
3000 лева глоба трябва да плати кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, за непочистени речни корита. Решението на Административен съд, с което б...
Милионите са закопани във ВиК-проект, който не работи Една от най-бедните общини в Бургаска област - Камено, се обзаведе с паметник за 2,6 милиона ле...
Как се опазват и възстановяват резерватите в софийска област, какви животински видове живеят там и как да пазим природата. С тези въпроси се обърнахме...
Четири железорешетъчни кули, оборудвани с високотехнологична апаратура, ще следят за пожари в четирите резервата в Софийска област. Това съобщи инж. И...
Смолян. Експерти от РИОСВ-Смолян спасиха ранен щъркел, съобщиха от пресцентърът на РИОСВ-Смолян. Пострадалата птица се е намирала в село Борино, а си...
Туристическият сезон е застрашен от провал
София. Известният актьор и режисьор Влади Въргала бе глобен от РИОС-Плевен. Той получи акт за установяване на административно нарушение по Закона за з...
Стара Загора. „Калинка" кацна на директорското място в старозагордката РИОСВ, алармираха възмутени служители в инспекцията. Новата шефка Мария Христов...
Русе. Изхвърлени пестициди натровиха рибата в река Бели Лом. Сигнал за мъртвите риби е бил подаден на тел. 112, съобщиха от екоинспекцията в Русе. При...