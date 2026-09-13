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Отровиха рибата в Бели Лом

Отровиха рибата в Бели Лом

Русе. Изхвърлени пестициди натровиха рибата в река Бели Лом. Сигнал за мъртвите риби е бил подаден на тел. 112, съобщиха от екоинспекцията в Русе. При...

20 ноември | 20:05
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