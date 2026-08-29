Баба Меца надуши медеца: излапа 150 кг и потроши 30 кошера

Кафява мечка нанесе щети на пчелин в землището на с. Сини връх, община Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Кошерите са разположени в "Чотрова махала", с надморска височина 1250 метра. Животното е нападнало стопанството и е преобърнало и повредило 30 от общо 47 кошера, в които са били разположени 54 пчелни семейства.

След набега равносметката е тежка.

Мечката е унищожила 300 плодникови и 200 магазинни рамки с восъчни основи, а освен това е изяла около 150 килограма мед от запасите на пчелина.

При огледа на място са открити няколко дупки под оградата. Именно оттам се предполага, че животното е успяло да проникне в пчелина. По почвата са забелязани и следи, които потвърждават присъствието на мечката.

Оцелелите кошери вече са преместени на друго място, за да бъде намален рискът от ново нападение.

Щетите са установени при специално свикан оглед от комисия, смята се че са за хиляди левове. След направената проверка тя е предложила на директора на РИОСВ – Пловдив собственикът на пчелина да бъде обезщетен.

За стопанина обаче загубата е не само в килограмите мед. Унищожените рамки и повредените кошери означават и удар върху самите пчелни семейства и върху труда, вложен в стопанството.