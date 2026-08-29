Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:
Гергана Плетньова, актриса
Светлана Шаренкова, издател
Стилиян Иванов, режисьор и сценарист
Ани Лозанова, поп-рок певица
Ваня Аспарухова, старша медицинска Спешно-приемно отделение в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив
Рожден ден днес празнуват:
Гергана Плетньова, актриса
Светлана Шаренкова, издател
Стилиян Иванов, режисьор и сценарист
Ани Лозанова, поп-рок певица
Ваня Аспарухова, старша медицинска Спешно-приемно отделение в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив
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