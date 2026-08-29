Общество

Вижте кой празнува рожден ден днес

Черпи популярна актриса

Вижте кой празнува рожден ден днес
29 авг 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнуват:

Гергана Плетньова, актриса

Светлана Шаренкова, издател

Стилиян Иванов, режисьор и сценарист

Ани Лозанова, поп-рок певица

Ваня Аспарухова, старша медицинска Спешно-приемно отделение в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив

Тагове:
Автор Григор Атанасов
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