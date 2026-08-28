Огромен пожар във Варна. Човек с тежки изгаряния

Огромен пожар бушува под магазин "Джъмбо" във Варна. По информация на ОДМВР - Варна пожарът е тръгнал в сервиз за газови уредби от автомобил.

Поне един човек е с тежки изгаряния.

Кадри, разпространени във Facebook, показват огромен тъмен облак дим, който се издига край блокове, предаде Глас нюс.

Припомняме, че през изминалото денонощие в страната са потушени 96 пожара, а екипите са се отзовали на 137 сигнала за произшествия, информира на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".