Общество

Неочакван обрат с едни паспорти. МВР с решение

Издаването на паспорти с петгодишна валидност продължава без прекъсване

Неочакван обрат с едни паспорти. МВР с решение
28 авг 26 | 18:36
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Божана Войнишка

Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщават от МВР.

Причината е техническа - интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърлят четирикратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Прогнозните количества са определени към 2018 г., при стартиране на процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.

Издаването на паспорти с петгодишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред.

Създадена е необходимата организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната, добавят още от МВР.

На гражданите, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с петгодишна валидност.

Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите чрез възстановяване на разликата в заплатената такса. За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително.

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Автор Божана Войнишка

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