Неочакван обрат с едни паспорти. МВР с решение
Издаването на паспорти с петгодишна валидност продължава без прекъсване
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Издаването на паспорти с петгодишна валидност продължава без прекъсване
Уволнената чиновничка Катя Матева с интервю за изданието
Крадени български паспорти се търгуват по 8500 евро на черния пазар в Ирак, а търсенето е основно от потенциални терористи, разкри белгийската полиция...