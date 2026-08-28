Доброто е заразно! Силата на българите е когато се обединят

Започва дарителска кампания след наводнението, което предизвика щети на територията на община Струмяни, съобщиха от общинската администрация. Браво! Защото силата на българите е когато се обединят и си помагат.

От кметството посочват, че след опустошителното наводнение в общината в нощта на 24 срещу 25 август, са нанесени огромни поражения върху частни домове, имоти, публична подземна и наземна инфраструктура, разрушени са пътища и мостове. Възстановяването ще бъде продължително и трудоемко, допълват от Общината.

Оттам отправят апел за помощ и подкрепа, като обявяват началото на дарителска кампания. Средствата ще се набират по банков път и в брой, чрез дарителски кутии, позиционирани в деловодството на общинската администрация, както и в кметствата в Микрево и Илинденци.

В селата Струмяни и Илинденци беше обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след гръмотевична буря, проливен дъжд и придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. Бедственото положение е в сила от 01:00 ч. на 25 август до 01:00 ч. на 31 август.

В резултат на валежите реките излязоха извън коритата си, като на отделни места са залети и разрушени пътища и инфраструктура. По данни на Общината са констатирани паднали камъни и дървета, свличания, разрушени мостове, както и наводнени къщи и други площи.

Със заповед на кмета на община Струмяни Емил Илиев е въведен в изпълнение Планът за защита при бедствия в частта за защита от наводнения. Щабът за изпълнение на плана преминава на непрекъснат режим на работа.

Днес с нанесените от бедствието щети на място се запозна и министър-председателят Румен Радев. В Струмяни бяха още министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на земеделието и горите Пламен Абровски, заместник-министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, народни представители.

На място бяха още директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Александър Джартов, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов и представители на различни институции.

И днес екипи и тежка техника продължиха с разчистването на щетите след наводнението, причинено от бурята в Струмяни. На терен са различни институции, сред които военнослужещи от Българската армия, доброволци от формирования в Сандански, Петрич, Струмяни и Благоевград, екипи на „Напоителни системи“, на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, каза за БТА общинският кмет Емил Илиев.



