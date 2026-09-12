Доброто е заразно! Силата на българите е когато се обединят
Започва дарителска кампания
Следете всички новини, анализи и коментари за Дарителска Кампания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Започва дарителска кампания
Деница мечтае за косичка, да помогнем
Обединената банка възобнови една от най-устойчивите дарителски кампании у нас
Благодаря на тези 261, които ми повярваха и се присъединиха, написа Андрей Аспарухов
Известни артисти, спортисти и певци дават рамо на "сините" в новата дарителска кампания
Наско Сираков и Павел Колев представят платформата в 11,00 ч
Най-големата лична подкрепа бе от Делян Пеевски с 2 милиона лева
Каракачанов организира дарителска кампания за младото семейство, чиято къща изгоря
Инициативата е на дарителската кампания на "Райфайзенбанк" "Избери, за да помогнеш“
След успешна операция в Истанбулска клиника, детето се прибира у дома
Соцлидерът отчете във Facebook кампанията по случай юбилея си Президентът на ПЕС Сергей Станишев е събрал 45 270 лв. дарения за "ин витро" вместо под...
Дишаме заради детето си, казват родителите на бебето с трансплантиран черен дроб 6-месечната Ива живее втори живот От Банско до София бе подкрепата...
23-годишен мъж се нуждае от помощ. Николай Попов разбира малко преди Коледа, че е болен от остра левкемия. Налага се спешна костно-мозъчна транспланта...
Храмът разказва и пази историята на София от 330 г. до днес На 3 април 2015 г. от 13,00 ч се оповести официалното откриване на кампанията за набиране...
Макар и късно синя България се пробуди. Привържениците на "Левски" отговориха на апела на ръководството и се втурнаха да правят дарения. Този път дори...
София. В навечерието на Коледа Народното събрание се включи в дарителската кампания за набиране на средства за купуване на музикални инструменти на из...
Стара Загора. Дарителска кампания в помощ на пострадалите от наводненията в областта поде Старозагорският районен съд. „Вече ни подкрепиха и дурги кол...
Стара Загора. Още 17 000 евро са необходими за лечението на 9-годишния Димитър Енев от Стара Загора. От 2011 година Митко има проблем със зрението. Бе...
Велико Търново. Близо 90 000 лева, събрани в дарителска кампания за пострадалите от наводненията, ще бъдат предоставени за ремонт на засегнатите от бе...
Видин. Дарителска акция за спасяването на 23-годишната Радислава Василева започна във Видин. Началото и поставиха кметът Герго Гергов и председателят...