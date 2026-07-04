Тя е на две години и вече води най-тежката битка – семейството ѝ моли за помощ

Деница е само на две години и осем месеца, но вече знае какво означава да се бориш за живота си. След повече от година лечение надеждата на семейството е разтърсена от тежката новина за рецидив на агресивния тумор. Днес родителите ѝ са изправени пред най-трудната битка – да съберат 1 милион евро, за да продължи лечението ѝ в чужбина. Част от парите вече са налични, но е нужна цялата сума възможно най-скоро заради поръчката на специфични медикаменти.

Едва на две години и осем месеца, момиченцето вече е спечелило тежки битки. Борбата за семейството обаче продължава с пълна сила, след като чуват тежката дума „рецидив“. Лекарският план включва лъчетерапия, таргетна орална химия и скъпоструваща имунотерапия, която трябва да пристигне от САЩ. Като последна стъпка се предвижда трансплантация на стволови клетки, съобщава NOVA.

Всичко започва през октомври 2024 година с честа висока температура. Първоначално детето е прието в болница с диагноза инфекция на уринарните пътища. Впоследствие обаче става ясно, че тя е причинена от тумор, който е бил с толкова големи размери, че е притискал бъбрека, разказват близките.

В момента семейството се намира в болница в Истанбул и не се е прибирало в България от една година. Родителите споделят с болка, че когато Деница види други момиченца на улицата, сочи своята главичка и казва, че тя няма коса. „Като се приберем, намира свой клин, поставя го на главата и си представя, че това е нейната косичка“, разказва семейството.

Въпреки трудностите, те са категорични, че надеждата ги крепи. Близките споделят, че виждат как детето се бори всеки ден със зъби и нокти и не се предава. „Нямаме право и ние да се отказваме. Ще направим от невъзможното възможно за нея. Тя ни крепи, ще се справим. Деница е много силна и с много борбен дух“, допълват родителите.

Борбата им продължава, но времето ги притиска все повече.

⇒ Всеки, който желае да помогне на Деница, може да го направи по следните начини:

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG03BUIN95611000742762

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Деница Недялкова

Дарения се приемат и онлайн чрез платформата Pavel Andreev на следния линк:

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