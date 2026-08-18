Отиде си обичан наш музикант

Почина обичаният музикант и текстописец Боян Христов. Дълго време той се бореше с тежко онкологично заболяване, а в подкрепа на лечението му беше организирана кампания за набиране на средства.

Именно на фейсбук страницата, посветена на каузата, бе съобщена скръбната вест.

"Скъпи приятели,

С тъга в сърцето трябва да ви съобщим, че нашият мил, добър и чистосърдечен Боби отлетя от този свят след голяма, дори лъвска, борба за живот, която той води смело и непримиримо до последния си дъх.

Благодарим на всички лекари и медицински специалисти, които направиха дори невъзможното за него през последната година.

Благодарим и на всички вас, че дадохте всичко от себе си, както материално, така и духовно, за да подадете ръка на Боян в тези трудни за него и близлите му моменти.

Душата му вече лети свободна, далеч от болката. А талантът му - той ще се помни вечно, защото такива хора, гласове и личности... те никога не се забравят! ", гласи съобщението.

мъртта на Боян е голяма загуба за близките, приятелите и всички, които през годините са се докоснали до неговия изключителен талант.

Боян Христов беше музикален продуцент, текстописец, певец, аранжор и вокален педагог. В професионалния си път е работил с едни от най-големите имена в българската поп музика, сред които Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Хилда Казасян, Михаела Филева и Мариана Попова.

Израснал в семейство на музиканти

Боян Христов е роден в Пловдив в семейство, свързано с музиката. Майка му е класически музикант, а баща му свири в група. Въпреки семейната среда той сам развива интереса си към изкуството.

Още от дете мечтае да се занимава с музика и израства, заобиколен от качествени и стойностни произведения. С изпълнение на песента „Hello“ на Лайнъл Ричи печели първо място в конкурса за млади поп изпълнители на предаването „Хит минус едно“.

Актьор по образование, музикант по призвание

По образование Боян Христов беше актьор, но определяше музиката като своето истинско призвание. Той приемаше себе си като нещо повече от певец и още от ранна възраст искаше да участва в целия процес по създаването на един музикален проект.

Освен че пишеше музика, Христов създаваше аранжименти и разработваше цялостни концепции, чрез които артистът да бъде представен в определена светлина. За него работата не се изчерпваше със създаването на песен, която да бъде продадена на даден изпълнител.

Стремежът му беше да разкрие най-истинската страна на човека, с когото работи, без да преследва комерсиалност в лошия смисъл на думата. За Боян Христов най-важното беше крайният резултат да бъде искрен и качествен, а артистът да се чувства добре с него.