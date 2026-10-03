Птиците превземат България този уикенд

България се включва в Европейските дни на птиците с наблюдения сред природата, фотоизложби и работилници за деца и родители. Инициативата на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) се провежда днес и утре и тази година отново поставя във фокуса впечатляващата есенна миграция.

Всеки желаещ може да наблюдава птици и да стане част от общоевропейското преброяване. Данните за забелязаните видове и броя на птиците могат да бъдат въведени на 4 октомври в приложението SmartBirds Pro.

Информацията от всички участващи държави ще бъде обработена от BirdLife Словакия, а общите резултати ще бъдат обявени на 5 октомври.

По следите на белогръбия кълвач край София

В София днес курсисти от групата за наблюдение на птици ще се отправят към Витоша и Етрополския Балкан. Целта е да бъдат открити находища на белогръб кълвач.

Утре вниманието се премества към влажните зони в западната част на Софийското поле. Маршрутът включва язовир „Мрамор“, Петърч, Безден, Алдомировското и Драгоманското блато.

Това са места, които предлагат възможност да бъдат наблюдавани различни видове по време на есенната им миграция.

„Пода“ отваря врати безплатно

В Природозащитен център „Пода“ край Бургас днес е Ден на отворените врати със свободен вход.

Посетителите ще могат да наблюдават преминаващите над района птици и да научат повече за миграцията им от експертите на БДЗП.

Хасково също се включва с излет за наблюдение на птици. Срещата е в 9:30 часа при езерото с лодките в парк „Кенана“.

Фотоизложба и занимания за най-малките

В комплекс „Боже име“ в село Балдево, община Гърмен, програмата започва в 10:30 часа. Предвидени са фотоизложба, работилница за деца и родители и наблюдение на птици с доброволци на БДЗП.

Във Варна любителите на природата ще посетят защитената местност „Ятата“, като наблюдението започва в 8:30 часа. Утре по същото време ще има нова среща, този път в Морската градина.

Във Велико Търново от 9:30 часа започва разходка, посветена на птиците и миграцията. Сборният пункт е при паркинга до църквата „Св. 40 мъченици“.

Хиляди километри, изпълнени с опасности

Европейските дни на птиците имат и по-сериозна мисия – да покажат колко уязвими са мигриращите видове по огромния път между местата за размножаване и зимуване.

Птиците се сблъскват с климатичните промени, интензивното използване на земята и бракониерството. Опасност представляват също електропреносната мрежа и стъклените фасади на сградите, с които птиците могат да се сблъскат по време на полет.

Затова опазването им не може да приключва на границата на една държава. Партньорите на BirdLife в различни страни и континенти обединяват орнитолози, експерти, доброволци и обикновени любители на природата, за да проследяват миграцията и да защитават местата, от които птиците зависят по своя дълъг път.