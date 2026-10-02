Исторически ден: Саркофагът на цар Самуил е готов, утре полагат останките му

Саркофагът, в който утре ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил, вече е сглобен и готов за полагането на останките на владетеля.

Саркофагът пристигна тази сутрин около 10:30 ч. пред базиликата „Света София – Божия премъдрост“ и беше поставен в южната част на напречния кораб, където беше сглобен на място.

Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег, обясни вчера пред БТА Надежда Ключкова, чиято фирма изработва саркофага.

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.

Утре, 3 октомври, тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад „Батенберг“, откъдето ще тръгне шествие до базиликата „Света София – Божия премъдрост“. След това останките ще бъдат положени в подготвения саркофаг.

Връщането на тленните останки на цар Самуил в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. На 29 септември премиерът Румен Радев съобщи за постигнатото споразумение за връщането на останките.

Останките, свързвани с цар Самуил, са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Те се съхраняват в Гърция в продължение на десетилетия.

С полагането им в една от най-древните софийски базилики приключва дълга глава от историята на останките на владетеля, управлявал България в един от най-драматичните периоди на Първото българско царство.