Разгадаха тайните на саркофага край Перперикон
Тези дни от скалния град непрекъснато се появяват важни новини
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Тези дни от скалния град непрекъснато се появяват важни новини
Съоръжението ще бъде отворено утре
Повредата, нанесена от руски дрон, е довела до загуба на безопасност
Археологическо проучване разбуни целия свят
Археологът Александър Минчев поясни къде е направено чудото
Античното бижу бе намерено на плажа на курорта "Св. Св. Константин и Елена"
Истински ли е?
Боядисан е с фасадна боя, прилича на латекс
Археолози в Египет направиха голямо откритие
Почти всички предмети от съкровището на фараона са реставрирани и подредени
Най-скъпите надгробни паметници се описвали в регистри, имало глоба за кражбата им
Находката представлява каменен саркофаг с дължина 1,4 метра
Европейската комисия ще даде 70 милиона евро на Украйна за изграждането на новия саркофаг над взривения през 1986 г. реактор 4 в АЕЦ-Чернобил. Строеж...
Бургас. Старинен каменен саркофаг със седем скелета откриха археолозите в Поморие. Находката е от IХ в. и е много интересна. Върху каменния ковчег е з...
София. Екип на телевизия news7 е открил саркофага на Георги Димитров в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Информацията до момента бе, че с...