Хамид Хамид: Дадохме на прокуратурата договорите на фирмата на Ники Мантинелата

Внесохме сигнал до прокуратурата с искане да се проверят всички обстоятелства във връзка с изнесената вчера информация за доставка и монтаж на мантинели и връзки на съветник на министър-председателя господин Радев с една от фирмите монополисти в този бранш, която доставя мантинели по нашите пътища. Това заяви пред журналисти зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид.

"Първо да се изяснят договорите за индексация, защото след методика, приета от кабинета Гълъб Донев 1, цената на тези договори скача с общо над 160% по така наречената “магическа формула” на господин Гълъб Донев.

Искаме също прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има, евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на господин Радев в едно ловно стопанство край Девин, мисля, че се казваше “Извора”, както и честите отсядане на този съветник в хотел “Персенк” в Девин, собственост на един от монополистите в България при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма “Юпитер 05” , собственик на която е небезизвестният Ники Мантинелата.

Искаме прокуратурата да провери всички обстоятелства по договорите - как са сключени, как са плащани, и да се установят контактите на съветника на господин Радев с производителя на мантинели.

Ние не сме разследващ орган, не можем да обвиняваме, искаме прокуратурата да провери. Представяме постановлението на Министерския съвет, заедно с договорите. Искаме да бъдат проверени тези обстоятелства", заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС.