Пеевски изригна: Демерджиев лъже! Цените отидоха в космоса, вадим истината за мантинелите

„Никога моите полети не са плащани от някакви фирми за мантинели или други фирми, които са свързани с тези хора.“ С тези думи лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за финансирането на негови частни полети. Пеевски заяви, че разходите са били платени от него и семейството му, нарече твърденията на Демерджиев „огромна лъжа“ и обвини управляващите, че използват скандала, за да отклонят вниманието от поскъпването на горивата, храните и услугите.

Нека го докаже!

Пеевски определи изслушването на вътрешния министър в Народното събрание като „пълна загуба на време“ и заяви, че според него Демерджиев не е дал убедителни отговори по темата.

„Изслушването на вътрешния министър беше пълна загуба на време. Нищо не се каза. Демерджиев дойде, но по друга тема, за да отбие номера с мантинелите, защото темата е изключително неудобна за тяхното правителство“, заяви Пеевски.

Повод за парламентарното изслушване бяха изнесените от Демерджиев данни за обществени поръчки за мантинели и твърденията му, че средства от свързани дружества са били използвани за финансиране на частни полети на Пеевски. Председателят на ДПС категорично отрече това.

„Дотук какво се казва - че някой ми ги е платил. Аз и моето семейство сме ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев изрече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека го докаже, че са платени от тази фирма“, заяви той.

Пеевски продължи още по-категорично: „Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от някакви фирми за мантинели или други фирми, които са свързани с тези хора. Това е една огромна лъжа, един огромен популизъм, с който отклоняват истински важните теми за българското общество.“

ДПС вади цялата истина за мантинелите

Лидерът на ДПС обяви, че партията му ще представи собствена информация за начина, по който са формирани цените при поръчките за мантинели, и за връзки между представители на властта и компании в сектора.

„Моите колеги ще ви запознаят и ще ви покажат цялата връзка на това правителство и на финансовия министър, както и на строителния министър с фирмите за мантинели“, каза Пеевски.

Той твърди, че методика, приета през 2022 г., е довела до значително увеличение на цените. „Започваме с първата днес - как са се случили нещата, как са поскъпнали цените. 2022 г. правят ПМС за тези мантинели. Дотук 160% на базата на тази методика, която е в кабинета „Гълъб Донев 1“, заяви председателят на ДПС.

Сбирки в ловни стопанства

Пеевски отправи и обвинения за контакти между съветници в кабинета на премиера и представител на бизнеса с мантинели. „Интересни връзки има и за съветници в кабинета на премиера, които са чести гости на един от производителите на мантинели“, заяви той.

След това призова журналистите да проверят информация за срещи в ловни стопанства. „Хубаво е да си направите проучвания и разследвания по ловни стопанства какви сбирки е имало, какви ловове, какви запои и всякакви други неща“, каза Пеевски.

Той настоя, че допълнителна информация ще бъде огласена от представители на ДПС. „Мантинелите са изцяло тема на управляващите, те са го разбрали и затова отклониха темата“, заяви Пеевски.

Може би отгоре ще види цените

Най-острите думи на председателя на ДПС бяха насочени към поскъпването и към тезата му, че политическият скандал измества далеч по-важни за хората проблеми. „Хората изнемогват, цените хвърчат в космоса, където казах, че Демерджиев трябва да отиде. Може би отгоре ще види цените“, заяви Пеевски.

Той изброи горивата, храните и услугите като основните проблеми, които според него засягат пряко домакинствата. „Горивата, храните, услугите са чудовищни за българските граждани. Явно тези хора не ходят в страната и не общуват с хората. Това са проблемите. Отвличат вниманието с лъжи“, каза лидерът на ДПС.

Пеевски завърши с обещание спорът около обществените поръчки да продължи и да бъдат изнесени още данни. „Мантинелите са тема на управляващите и ще го видите след малко“, заяви той.