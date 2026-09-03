Делегация на ДПС проведе срещи с ръководството на MHP в Истанбул

Делегация на ДПС проведе среща в град Истанбул, Република Турция, с областното ръководство на Партията на националистическото движение (MHP). От турска страна в разговорите участва областният председател на MHP в мегаполиса Волкан Йълмаз, който приветства делегацията на ДПС и изрази готовност за продължаване на активния диалог и обмена на добри практики между представителите на двете държави.

От българска страна в срещата участваха заместник-председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн, заместник-председателят на ДПС и кмет на община Каолиново Нида Ахмедов, заместник-председателят на Народното събрание, член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри и представителят на ДПС за Истанбул Фахри Ватансевер.

Представителите на ДПС поздравиха г-н Волкан Йълмаз по повод избора му за председател на областната организация на MHP в Истанбул на редовния областен конгрес, проведен на 29 август 2026 г., и му пожелаха успешен мандат. На конгреса Йълмаз е получил мандат за следващите три години, а първоначално е назначен за председател на Истанбулската областна организация на MHP на 6 април 2026 г. Г-н Йълмаз е бивш кмет на побратимената с Кърджали община Силиври.

Темата на разговорите беше добросъседските отношения между България и Турция, както и перспективите за разширяване на сътрудничеството на регионално и местно ниво. Участниците потвърдиха готовността си да продължат диалога чрез регулярни срещи, обмен на опит и добри практики.