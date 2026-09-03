Волен Сидеров посяга към президентския пост, намерил си е и вице

Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров обяви намерението си да се включи в битката за президентския пост. Заедно с него в надпреварата възнамерява да участва и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков, който ще бъде кандидат за вицепрезидент.

Засега кандидатурата им е само намерение, като предстои двамата да изпълнят необходимите законови изисквания.

„Предстои ни много техническа и административна работа – учредяване на инициативен комитет. Ние не сме партийни кандидати. След това предстои откриване на подписка“, заяви Велков пред БНР.

По думите му, ако успеят да изпълнят всички изисквания в определените срокове, кандидатурата им ще стане факт.

„Надяваме се да допринесем за превръщането на президентската институция в един наистина действащ коректив в политиката, а не сегашното статукво, където се отива към, бих казал, еднолично управление“, коментира Велков.

Волен Сидеров има сериозен опит в президентски избори. Най-големият му успех е от вота през 2006 г., когато стига до балотаж срещу Георги Първанов. Първанов печели втори президентски мандат, а лидерът на „Атака“ получава 24% от гласовете.

На президентските избори през 2021 г. обаче Сидеров остава на седмо място.