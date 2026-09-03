Радев след срещата с Коща: България е ключова в европейската свързаност и сигурност

България допринася активно по основната визия на Европейския съюз за повишаване на нашата обща сигурност, а тя се крепи на нови програми и инициативи като тази за общата ни защита от дронове - Европейският въздушен щит и Европейският космически щит. Това заяви министър-председателят Румен Радев на брифинг в резиденция „Бояна" след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

По думите на Радев, когато говорим за отбраната, трябва да подчертаем, че всички предизвикателства, пред които сме изправени в областта на сигурността, изискват да обединяваме нашите научни, технологични и индустриални усилия. Премиерът увери, че България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, така че да имаме наистина един активен принос, за по-сигурна и по-силна Европа.

Радев определи като важен елемент от развитието на ЕС работата за по-голяма свързаност във всички аспекти - транспортна, енергийна и дигитална. Премиерът изрази удовлетворение, че с председателя на Европейския съвет намират много общи идеи за бъдещото развитие на тази свързаност и България като изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност вътре в Европа и със съседните на Европа региони. Ще направим така, че с помощта на ЕС да подобрим нашата шосейна и железопътна свързаност, за да не се превръща България в зона, в която да имаме намалена пропускливост на всички тези огромни потоци, които ни очакват в бъдещето, каза българският премиер. Той подчерта, че вече се говори за зелени енергийни коридори и от Северна Африка, и от Каспийския регион, като всички те отново минават през България. Радев спомена и дигиталните коридори, които също минават през страна ни.

Премиерът благодари на Коща, че той разбира и е двигател на тази визия и процеси. Радвам, се че ще работим заедно с него, така че България да бъде във фокуса на усилията на ЕС за една много по-голяма свързаност в бъдеще, каза Румен Радев.

Като традиционна част от разговорите си с Антонио Коща българският министър-председател определи разширяването на ЕС, което също е била днес важна тема от дискусиите им. Председателят на Европейския съвет знае прекрасно, че България е силен двигател за интеграцията на страните, съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа, каза Радев. Той изтъкна, че България държи това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на „Обиколката на столиците“, в рамките на която ще разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. През първата седмица на обиколката си Коща посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с министър-председателя на Словения Янез Янша, припомня БТА.