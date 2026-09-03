Инженер и застраховател става подуправител на НЗОК

Народното събрание избра Здравко Шушков за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 30 ноември 2028 година. Той беше предложен за поста от парламентарната група на „Прогресивна България" на 13 август т.г. „За“ кандидатурата на Шушков гласуваха 114 депутати, 54-ма бяха „против“, а двама се въздържаха.

Подкрепиха го 114 депутати от „Прогресивна България“, против бяха 25-ма от ГЕРБ – СДС,13 – от „Демократична България“, петима – от „Продължаваме промяната“ и 11 – от „Възраждане“. С „въздържал се“ гласуваха двама народни представители от „Демократична България“. ДПС не участваха в гласуването.

Преди това депутатите избраха д-р Владимир Даскалов за управител на НЗОК.

Здравко Шушков е завършил Техническия университет в София със специалност „Автомобилна техника“ и придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ като машинен инженер през 1997 година. През 2003 г. завършва и магистратура по „Стопанско управление“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий", пише в публикувания доклад с биографията на кандидата.

Професионалният му път е тясно свързан със застрахователния сектор, заемайки висши управленски позиции. През 2002 г. Шушков заема длъжността началник на отдел „Ликвидация“ в Централното управление на ДЗИ, в периода 2003 – 2010 г. е управител на ДЗИ Главна агенция София, а в периода 2008 – 2012 г. заема длъжността заместник-изпълнителен директор на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „ДЗИ – Общо Застраховане“ АД, ДЗИ „Животозастраховане“ и ДЗИ „Здравно осигуряване“. От 2014 г. Здравко Шушков е управител и представляващ застрахователен брокер на „Корпорекс България“ ЕООД. Същата година за кратко е началник отдел „Маркетинг и бизнес развитие“ към „Български пощи“ ЕАД.