Инженер и застраховател става подуправител на НЗОК
„За“ кандидатурата гласуваха 114 депутати
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„За“ кандидатурата гласуваха 114 депутати
Депутатите ще избират и подуправител на касата, а след това идват „Хемус“ и нови промени в закона за еврото
Единствената кандидатура за подуправител е на Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“
Изборът беше подкрепен от „Прогресивна България“ и ГЕРБ след спор за контрола върху милиардите в здравеопазването
Бившият служебен здравен министър беше предложен от „Прогресивна България“ и вече представи приоритетите си в здравната комисия
Проф. Момчил Мавров каза, че не се притеснява от проверки, но вижда целенасочено напасване на факти
Карина Караиванова-Ганозова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране
Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор
Тръгна интересен слух за бившия премиер
Андрей Гюров освободи мястото, след като стана служебен премиер
Двамата кандидати са предложени от ГЕРБ-СДС и БСП-Обединена левица
В евро вече са 25% от депозитите на домакинствата и 32% от тези на фирмите
Подуправителят на БНБ посъветва представителите на бизнеса да не гледат в посока повишаване на цените
Подуправителят на БНБ доц. Петър Чобанов разкри какво да очакваме за банките и икономиката през 2024 г.
Според него е нормално бюджетът да е с по-нисък дефицит
„За“ гласуваха 103 народни представители
Вече се появява интерес към откриване на сметки без такси в банковата система
Промените в платежните нареждания и начина на обработка на преводи от/към бюджета ще засегнат банковата общност, бюджетните разпоредители и общините
Пpи нac нe ce виждa cтигaнe нa плaтo, каза подуправителят на БНБ Калин Христов
Миленков обеща да работи за влизане на България в чакалнята на еврозоната