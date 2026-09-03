Парламентът решава кой поема НЗОК. Двама участват в битката

Народното събрание ще решава днес кой да поеме управлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като за поста се състезават Станимир Михайлов и д-р Владимир Васев Даскалов. След избора на управител депутатите трябва да гласуват и единствената кандидатура за подуправител - тази на Здравко Шушков.

В дневния ред влиза още изслушване на регионалния министър Иван Шишков за договорите за АМ „Хемус“.

Двама кандидати с различни акценти за НЗОК

Станимир Михайлов е предложен от парламентарната група на „Продължаваме промяната“, а д-р Владимир Даскалов - от „Прогресивна България“. И двамата бяха изслушани миналата седмица от парламентарната комисия по здравеопазването, преди кандидатурите им да стигнат до пленарната зала.

Михайлов постави сред основните си приоритети оптимизирането на разходите в болничната помощ и намаляването на доплащането от пациентите. Той предлага още част от по-леките медицински процедури да бъдат изведени от болниците към специализираната извънболнична помощ и клиничните пътеки да се заплащат различно според тежестта на заболяването.

Даскалов заложи силно на пълната дигитализация на НЗОК и контрола върху разходването на средствата. Сред предложенията му са по-добър достъп до лекари за хората в отдалечените населени места, повече профилактика, нови изследвания и апаратура и прехвърляне на подходящи процедури от болничната към извънболничната помощ.

За подуправител има само един кандидат - Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“. Така за разлика от битката за управителския пост депутатите няма да избират между конкуриращи се кандидатури.

Шишков трябва да отвори досието „Хемус“

След кадровите решения парламентът ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той трябва да представи установеното фактическо състояние на договорите за изграждането на АМ „Хемус“ и да обясни какви действия предстоят за реализацията на проекта. Изслушването е поискано от депутата Мартин Жлябинков и е третата точка в дневния ред.

Така депутатите ще търсят конкретни отговори за един от най-дълго проточилите се големи инфраструктурни проекти в страната - не само какво е договорено до момента, но и как държавата възнамерява да продължи строителството.