Парламентът вкара закон. Край на схемите с отпадъците

Народното събрание започна днешното си заседание с обсъждане на промени в Закона за управление на отпадъците на първо четене. Законопроектът е внесен от Демократична България и влезе в програмата като задължителна точка, която всяка парламентарна група има право да предлага в първата сряда от месеца. Предложената екореформа предвижда преход от разрешителен към регистрационен режим за организациите по оползотворяване и за лицата с индивидуални задължения.

Промените целят Министерството на околната среда и водите да няма право да отказва регистрация, ако програмата съдържа всички изискуеми реквизити. Така се изключва всякаква субективна преценка по целесъобразност. Същевременно част от контролните функции ще се прехвърлят към НАП и Агенция Митници.

По предложение на Продължаваме промяната депутатите ще разгледат промени в Закона за данък върху добавената стойност. Те предвиждат повишаване на прага за регистрация по ДДС на 84 874 евро. Идеята е така да се намали административната и финансовата тежест за малките и микропредприятията.Трета точка в дневния ред е проект за решение, внесен от Възраждане. С него се възлага на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни оттам.На първо четене ще бъдат обсъдени и промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, внесени от Прогресивна България.

В програмата е включен и проект за решение, предложен от ГЕРБ - СДС. Той възлага на министъра на енергетиката да проведе преговори, за да може Българският енергиен холдинг да придобие дял от правата и задълженията по договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок 1 26 Хан Тервел. Депутатите обаче не приеха предложението на Продължаваме промяната в четвъртък като първа точка да бъде включено обсъждане на промени в Закона за здравното осигуряване. Отхвърлено беше и искането на Демократична България за изслушване на министър Иван Демерджиев и на председателя на ДАНС Пламен Тончев. Те трябваше да докладват за фактите около установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Драгалевци на 21 август 2026 година, както и за действията на държавните органи по локализиране на източника.

Народното събрание прие промяна в работното си време за заседанието на 4 септември, петък. По предложение на председателя на парламента Михаела Доцова депутатите ще започнат работа в 8:30 часа вместо 9:00 часа, като заседанието ще приключи в 13:30 часа. Промяната беше подкрепена единодушно със 198 гласа за, без нито един глас против или въздържал се.

Парламентът прие и процедурно предложение на Костадин Ангелов от ГЕРБ - СДС. Според решението редовният парламентарен контрол ще започне веднага след края на блиц контрола, който по план трябва да приключи около 10:00 часа. Целта на промяната е да се избегне едночасовата почивка между двете процедури и да се оптимизира работата на народните представители. Това предложение беше одобрено със 199 гласа за, един против и един въздържал се.

Българското здравеопазване има спешна нужда от реформа, но тя не трябва да означава съсредоточаване на максимален брой функции в центъра. Това заяви в декларация от името на парламентарната група на Демократична България депутатът Катя Панева, с което аргументира позицията на формацията против предложените промени.

От трибуната на Народното събрание Панева настоя пълният доклад на здравното министерство и имената на неговите автори да бъдат публикувани незабавно. Тя подчерта, че документът за предстоящите промени изобщо не е подложен на обществено обсъждане. От Демократична България настояват за широк дебат относно преструктурирането на ключови звена като регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП).Депутатът поясни, че с тази декларация не се защитава статуквото в сектора, което ДБ определя като лошо през последните десет години.

По думите на Панева целта е да се заяват условията, при които една истинска здравна реформа може да получи подкрепа в пленарната зала.Като сериозен проблем беше посочено напускането на хора от ключови позиции в министерството, включително на заместник-министри и на главния държавен здравен инспектор. Панева отбеляза, че когато една реформа започне с бягство на хората, които трябва да я изпълняват, проблемът рядко е в самите тях.

Тя допълни, че преобразуването на РЗИ и НСЦРЛП не е просто вътрешноведомствено решение, а въпрос, който задължително трябва да премине през гласуване в парламента.В декларацията се изтъква още, че РЗИ не е обикновена администрация, а оперативна структура за защита на общественото здраве по места, за контрол на заразните болести и имунизациите.

Според Демократична България силата на регионалните инспекции е именно във възможността решенията да се вземат там, където възниква конкретният проблем.

Измина точно една година от потвърждаването на мащабното незаконно строителство в местността „Баба Алино“, но до днес няма нито един осъден за случилото се. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов.

От името на парламентарната група Стоянов отправи директни въпроси към властта: „Искам да попитам какво направи по случая настоящият президент Илияна Йотова, какво направи кандидатът за президент Андрей Гюров и какво е свършил Румен Радев за тези близо 10 години на най-високите позиции в държавата като президент и настоящ министър-председател“.

По думите на депутата отговорът е „нищо“, като за една година не е последвало нито едно действие или адекватен отговор, съответстващ на мащаба на скандала.В декларацията се посочва, че 104 незаконни постройки не могат да се появят за една нощ без знанието на институциите. Стоянов обясни, че става въпрос за строителство с огромен мащаб, при което обектите дори са нанесени в кадастъра, извършвани се документални сделки, а граждани са плащали значителни суми за имотите.

От „Възраждане“ подчертаха, че казусът не е просто единично нарушение на един инвеститор. Липсата на реакция и опитите за прикриване сочат за наличието на организирана верига от замесени лица, включваща общински и държавни служители, адвокати, нотариуси, политици и народни представители. В заключение Стоянов настоя правоохранителните органи незабавно да излязат с резултати и да посочат кои са длъжностните лица, престъпили закона.

Народното събрание одобри на първо четене законопроекта за промени в Закона за управление на отпадъците, внесен от Божидар Божанов и група депутати от Демократична България. Предложената реформа получи широка подкрепа в пленарната зала със 174 гласа за, без нито един против и едва седем гласа въздържал се.

Промените предвиждат радикална промяна в работата на организациите за оползотворяване и лицата с индивидуални задължения, като се преминава от разрешителен към по-лек регистрационен режим. Освен това част от контролните функции се прехвърлят от екоминистерството към НАП и Агенция Митници. Вносителите аргументират това с факта, че сегашният скрит лицензионен режим блокира пазара. Законопроектът предвижда и пълно премахване на продуктовата такса за автомобили.

Според ДБ разкомплектоването на коли е печеливша дейност, която генерира приходи, и при предаване на превозно средство собствениците трябва да получават възнаграждение, вместо да плащат такси.От трибуната Божидар Божанов заяви, че сегашното законодателство е правено преди години като част от механизъм на организирани престъпни групи за източване на парите на гражданите през отпадъци.

Депутатът от Прогресивна България Стоян Петров обяви, че неговата група подкрепя промените, но с огромни резерви. Той разкритикува ДБ, че са имали министри в предходни управления, но не са направили нищо, и допълни, че Прогресивна България ще внесе сериозни корекции между двете четения на закона.