Петима министри пред депутатите в деня за парламентарен контрол

Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред поставените теми са подготовката на учениците за оказване на първа помощ, безопасността на пътната инфраструктура и въпроси около отделни инвестиционни проекти. Депутатите ще поискат разяснения и по българската позиция при обсъждането на европейските санкции срещу Русия.

Образованието и първата помощ

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите питат дали в учебните планове се предвижда задължително и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как училищата осигуряват необходимите обучители и оборудване.

Въпроси към здравния министър

Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълно осиновяване, държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложенския манастир.

Външната политика също влиза в контрола

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще отговаря и на въпроси, свързани с позицията на България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Христо Гаджев и Георги Георгиев искат информация за българската позиция относно Искандар Махмудов, чиито бизнес интереси са основно в металургията и минната индустрия.

През юли България е поискала той да бъде изваден от санкционния списък с аргумента, че евентуални ограничения могат да създадат проблеми за поддръжката, ремонта и доставката на резервни части за софийското метро. Депутати питат и дали страната е поставяла подобни въпроси за други лица или структури.

Пътища и енергетика

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътния възел и надлез Ново село във Видинско. Енергийният министър Ива Петрова ще даде информация по въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен.