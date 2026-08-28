Радев отива при пострадалите в Струмяни след тежките наводнения

Премиерът Румен Радев ще посети днес община Струмяни, която пострада тежко от наводненията след обилните валежи. В 10:00 часа министър-председателят ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени, където ще му бъде докладвано как вървят ремонтно-възстановителните дейности и мерките за социална подкрепа.

Бедствено положение беше обявено след две приливни вълни и рязко покачване на речните нива. По данни на местните власти седем души бяха евакуирани, но вече са се завърнали по домовете си. В четири села водоснабдяването е възстановено, но водата временно не трябва да се използва за пиене.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземните водоизточници в общината. На място работят и екипи на Червения кръст, които предоставят вода, дезинфектанти и хигиенни материали, а психолози оказват помощ на засегнатите жители.

Правителството вече обсъжда и възможностите за допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията.