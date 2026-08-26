Още една наша звезда се натиска за Евровизия

Кристиан Костов направи откровена изповед, в която разкри една от най-големите си професионални мечти. Певецът, който донесе историческото второ място на България в „Евровизия“ през 2017 година с хита „Beautiful Mess“, призна, че би приел с огромно удоволствие ролята на водещ на българското издание на конкурса, ако страната ни отново се завърне в музикалната надпревара.

В емоционален разговор в популярен подкаст изпълнителят не говори само за музиката, а и за най-трудните моменти в личния си живот. Костов сподели, че войната в Украйна е оставила дълбок отпечатък върху него и дори е довела до болезнени разногласия с част от неговите близки. Различните позиции по темата охладили отношенията с някои хора, които доскоро били част от най-близкия му кръг.

Въпреки изпитанията певецът не крие, че „Евровизия“ остава специално място в сърцето му. Той вярва, че натрупаният международен опит, увереността на сцената и владеенето на няколко езика биха му помогнали да бъде достоен водещ на престижния конкурс. По думите му това би било не просто ново професионално предизвикателство, а сбъдната мечта.

Кристиан говори и за личните си страхове, за натиска, който често съпътства популярността, както и за стремежа си да остане верен на собствените си принципи, независимо от обществените очаквания. Той признава, че годините са го направили по-зрял и по-внимателен в избора на хората, които допуска до себе си.

Феновете посрещнаха признанията му с вълна от подкрепа, а мнозина заявиха, че именно Кристиан Костов е едно от лицата, които най-достойно биха представили България на сцената на „Евровизия“ – независимо дали като изпълнител, или като водещ.