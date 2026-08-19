Вълшебен наш остров прави купоните на Евровизия

Остров Света Анастасия край Бургас има готовност да се превърне в една от водещите локации за събития, творчески работилници и специални партита около конкурса "Евровизия 2027“.

Единственият обитаем остров в страната открива сезона още през април и през май ще посреща гости във всякакви формати, информира Plovdiv24.bg по думите на управителя Павлин Димитров пред БНТ.

През май месец островът предлага изключително свежа и зелена природа, която се вписва естествено в концепцията на музикалния форум. В рамките на една седмица локацията може да предостави условия за писане на песни, арт срещи в тесен кръг или мащабно общо парти за всички изпълнители и гости на песенния конкурс.

Достъпът до острова се осъществява организирано от Бургас с общинските кораби "Бургос“ и "Анастасия“, които могат да транспортират общо 200 души наведнъж или да пътуват регулярно с по 100 пасажери. Пространствата на сушата разполагат с възможности да приемат до 400 души за мащабни танцувални събития на открито.

Освен сцената за концерти, посетителите имат възможност да разгледат историческия комплекс, действащия храм, музея, фара и скалните феномени в Бургаския залив. Гостите ще могат да опитат и традиционни рибни специалитети, сред които прочутата и извън пределите на страната островна рибена чорба с билки