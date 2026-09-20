Котката Мара нахлу в битката за талисман на „Евровизия“

Бургас още се готви за „Евровизия 2027“, но една местна дама явно е решила да не чака официалното откриване на конкурса, за да стане международна знаменитост. Казва се Мара, живее около булевард „Богориди“, предпочита сенчестите места пред червения килим и в интернет вече е известна като Friendly Chonk - нещо като „Дружелюбният дебеланко“. Клип на чуждестранен инфлуенсър с пухкавата бургазлийка вече е гледан над 50 000 пъти, а името й води до публикации и канали с международна аудитория.

Пет звезди за котка, която просто си лежи

Мара не е положила особени усилия за славата си. Докато други инфлуенсъри снимат, монтират и следят алгоритми, нейната стратегия е далеч по-проста - ляга зад един от магазините на „Богориди“, поспива и от време на време позволява на туристите да я погалят.

Резултатът обаче е впечатляващ. „Friendly Chonk“ вече съществува като отделна забележителност в онлайн картите, където посетители оставят снимки и оценки. Справочни туристически платформи също я показват сред атракциите на Бургас, при това с почти безупречна оценка.

Самото „chonk“ е популярна шеговита интернет дума за пухкаво или закръглено животно, най-често котка. Така че прозвището Friendly Chonk стои на Мара почти толкова естествено, колкото и любимото й място за следобедна дрямка.

Туристите вече я издирват

В горещите дни Мара може да бъде открита в нейната своеобразна „лятна резиденция“ зад магазин на централния булевард. Там вече пристигат български и чуждестранни туристи специално за снимка с нея, а в социалните мрежи се появи и определението „най-официалната котка в Бургас“.

„Много гальовна и дружелюбна котка. Според мен е била домашна и е изхвърлена“, разказва Даниел, един от хората, които са се срещали с местната звезда.

Всъщност Мара може и да живее на улицата, но трудно може да бъде наречена безстопанствена. Служителите в околните магазини, павилиони и офиси я познават от години, хранят я, грижат се за нея и й помагат, когато има нужда. Други публикации за бургаската знаменитост също разказват, че тя е част от живота на „Богориди“ от години и вече привлича хора, които я търсят специално за снимка.

И „Евровизия“ откри Мара

Най-забавният обрат идва покрай „Евровизия 2027“. Бургас официално беше избран за домакин на 71-вото издание на конкурса, а финалът е насрочен за 15 май 2027 г. в „Арена Бургас“.

При посещение в града авторите на международния Eurovision канал Wiwibloggs също попадат на бургаската котка. В разговор за впечатленията им от града Friendly Chonk получава специално внимание, включително с отбелязването, че може да бъде намерена през Google и че вече има собствена репутация сред туристите.

И така, без кастинг, без сценичен костюм и без да изпее нито една нота, Мара вече успя да се промъкне в международния разговор около конкурса.

Гларус, фламинго или... една много спокойна котка

Из Бургас отдавна вървят идеи кой да стане талисман на „Евровизия“. Сред обсъжданите варианти са гларусът, фламингото, морското конче и други животни, свързвани с града и морето. Официално сред предложенията вече се появиха Еврогларусът и дори капибара, а организаторите предстои да решават какъв символ ще придружава конкурса.

Работещите на „Богориди“ обаче вече имат свое предложение - защо не Мара?

Аргументите никак не са лоши. Тя е местна, позната е на туристите, фотогенична е, има международен прякор и вече се появява в съдържание, свързано с „Евровизия“. Освен това притежава качество, което никак не е излишно при огромно събитие - изглежда напълно невъзмутима от тълпи, камери и чуждестранни гости.