Рожден ден днес има Ралица Паскалева

Рожден ден днес празнува една от най-популярните и обичани български актриси Ралица Паскалева.

Родена на 20 септември 1989 г. в Русе, тя завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на великия Стефан Данаилов.

Големият ѝ пробив на малкия екран идва с ролята на д-р Галина Стилянова в хитовия медицински сериал „Откраднат живот“, където печели симпатиите на публиката с убедителната си игра. Участвала е и в редица други телевизионни и филмови проекти, сред които сериалите „Кантора Митрани“ и „Столичани в повече“, както и чуждестранни филмови продукции.

Освен с актьорските си изяви, Ралица Паскалева до скоро бе добре позната и като водеща на популярното риалити шоу „Игри на волята“.

В личния си живот актрисата е обвързана с българския волейболен национал Теодор Салпаров, с когото имат двама сина. Ралица Паскалева продължава активно да съчетава ангажиментите си в телевизията с майчинството, оставайки сред водещите имена в българския шоубизнес.

Днес празнуват още:

Пламен Димитров, президент на КНСБ

Нено Димов, учен, доктор по физика, политик, бивш депутат

Проф. д-р Петя Кабакчиева, социоложка

Снежана Ботушарова, юрист

Димитър Войнов-син, художник