Шок на колонките! Ето колко струва пълен резервоар в Турция

У нас продължава шоковото поскъпване на горивата, докато само на няколко часа път от Бургас шофьорите в Турция зареждат осезаемо по-евтино. Актуална снимка от турска бензиностанция показва цена от 80,40 турски лири за литър безоловен бензин и 100,40 лири за дизела. Преизчислено в евро, това са приблизително 1,44 евро за бензина и 1,80 евро за дизела. В България А95 вече достигна 1,68 евро за литър, а дизелът - 1,95 евро, след поредното увеличение само за няколко дни, пише "Флагман".

Разликата при бензина вече е около 24 евроцента на литър, което при 50-литров резервоар означава близо 12 евро повече за българския шофьор. При дизела разликата е приблизително 15 евроцента на литър, или около 7,50 евро при същото количество. Само от 14 септември насам цената на бензина у нас се е повишила от 1,63 на 1,68 евро, а дизелът - от 1,90 на 1,95 евро. Пропан-бутанът засега остава без промяна около 0,68 евро за литър.

Търговците на горива не очакват поскъпването по бензиностанциите да приключи скоро. След обявеното временно премахване на акциза върху пропан-бутана от сектора вече се чуват предложения за допълнителни мерки, насочени към домакинствата. Сред обсъжданите идеи е възстановяване на ДДС за определено количество закупено гориво срещу представени касови бележки. Подобен механизъм за бензина и дизела към момента не е обявен като прието решение.

При пропан-бутана ефектът от премахването на акциза би бил осезаем още при едно зареждане. При примерна сметка за гориво на стойност 18,62 евро акцизът е около 2,63 евро, което би свалило крайната сума до приблизително 15,99 евро. Представители на сектора са по-скептични за подобна намеса при дизела, тъй като акцизът формира по-голяма част от крайната му цена. Именно дизелът остава сред горивата с най-силен ценови натиск през последните дни.

Поскъпването вече тревожи и производителите на хляб, които предупреждават за увеличени разходи за горива, транспорт и зърно. От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС върху хляба да бъде намален до нула, за да се ограничи прехвърлянето на по-високите производствени разходи към потребителите. При трайно задържане на горивата на сегашните нива натискът се пренася върху цялата верига - от доставката на суровини до транспорта на готовата продукция. Така цените на колонките постепенно се превръщат в проблем и за основни стоки от ежедневната потребителска кошница.

Паралелно с това държавата обяви пакет от мерки за хората с ниски доходи и засегнатите сектори. Над половин милион души трябва да получат еднократна помощ от 50 евро през октомври, като този път няма да има изискване получателят да притежава автомобил. Предвидена е подкрепа и за транспортния и земеделския сектор, които са сред най-зависимите от цената на горивата. През ноември втори транш на т.нар. инфлационен чек засега не се предвижда, тъй като тогава трябва да бъдат изплатени коледните добавки.